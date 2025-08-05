Esnaftan aynı komisyon farklı muamele isyanı!

Değişen ekonomik dengelerle birlikte yükselen faizlerle bankaların kredi kartı POS komisyonları %4.5’e kadar çıkmıştı. Mahalle bakkalları tekel bayiler karma arzu düşük olan sigaralarda kredi kartıyla satışlarda komisyon alıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafın bu uygulamasına cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı.



Bununla birlikte Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara firmasının zincir marketlerdeki bilgilendirmesini paylaşarak, firma kredi kartı satışlarında yüzde 3.5 komisyon uygulanacağını belirtti.

‘’BİZ KREDİ KARTIYLA SATINCA KÂRI GEÇTİM. ZARAR BİLE EDİYORUZ"

Dündar, Şimşek'e seslenerek "Biz komisyon alınca ceza kesiliyor, ama sigara şirketi alıyor ona ses çıkaran yok. PTT, HGS'ye kredi kartıyla para yükleyince komisyon alıyor yine ses çıkaran yok. Devletten ihaleyle iş alıp görevlendirilen araç muayene istasyonları da alıyor onlara da ses çıkaran yok. Taksiler kredi kartıyla ödemede komsiyon alıyor ona da ses yok. Ki bunların kâr marjı çok yüksek. Biz kredi kartıyla satınca kârı geçtim. zarar bile ediyoruz" ifadelerini kullandı Dündar çözüm için ya bankaların komisyonlarının düşürülmesini ya da devlet bankalarının esnafa özel komisyon oranları sunan pos vermesini talep etti.