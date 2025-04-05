Esnaftan örnek davranış! İçerisinde altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esnaftan örnek davranış! İçerisinde altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde esnaf Osman Tekçe, yol kenarında bulduğu ziynet eşyası ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.

İlçe esnaflarından Osman Tekçe, evine gittiği sırada yol kenarında ziynet eşyası ve para dolu bir çanta buldu. Çantayı yanına alarak muhafaza altına alan Tekçe, ilçenin Suruç Gazetesine ilan vererek sahibinin gelip teslim almasını istedi.

Gazetede ilanı gören Şanlıurfa 3. Noteri Mehmet Şahin, tarlada unuttuğu ziynet eşyası ve para dolu çantayı, esnaf Osman Tekçe'ye ulaşarak eksiksiz bir şekilde teslim aldı. Çantasını ve içindeki kıymetli eşyaları teslim alan Şahin, "Kayıp ilanını Suruç Gazetesinde gördükten sonra Osman Tekçe ile iletişime geçtik. Çantamızı ve ziynet eşyamızı sağlam şekilde teslim aldık. Allah razı olsun. Umudumuzu kaybetmiştik. Osman Tekçe'ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Esnaf Osman Tekçe, herkese örnek davranışıyla ilçede takdir edildi.

aw426338-01.jpg

Son Haberler
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
Çaykur Rizespor ile Sivasspor puanları paylaştı
Düzce'de samanlık küle döndü
Düzce'de samanlık küle döndü
Amazon'dan çığır açan adım: "Project Kuiper" ile 27 uydu fırlatılacak
Amazon'dan çığır açan adım: "Project Kuiper" ile 27 uydu fırlatılacak
Mardin'de uyardığı için öldürülmüştü: Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'de uyardığı için öldürülmüştü: Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dağ keçilerinin güneş keyfi
Dağ keçilerinin güneş keyfi