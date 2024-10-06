Esnaftan uyarı: Ucuz peynirde süt tozuna dikkat

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 8 yıldır esnaflık yapan Ela Demircioğlu, tüketicilere peynir alırken dikkat etmeleri gereken noktaları açıkladı. Ucuza satılan peynirlerin çoğunun süt tozundan yapıldığını vurgulayan Demircioğlu, "Piyasada daha düşük fiyatlarla satılan peynirlerin bu tür malzemelerle üretildiği ihtimali oldukça yüksek," dedi.

Demircioğlu, kaliteli peynirin üretiminde 1 kilogram peynirin en az 10 ila 13 kilogram süt kullanılarak hazırlandığını belirtti. Peynirin, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade eden Demircioğlu, fiyat artışlarının önüne geçmek için süt ürünlerine zam gelmediği sürece peynir fiyatlarını artırmadıklarını aktardı.

Tüketicilere yönelik önerilerde bulunan Demircioğlu, peynir alırken güvenilir yerlerden alışveriş yapılması, ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edilmesi ve doğru şekilde paketlenmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, etiket fiyatlarının güncel olmasının önemine dikkat çekti.

Demircioğlu, raftaki ürünlerde sararma, acı tat veya ağır kokular varsa, bu ürünlerin alınmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıda tercihleri yapmalarının altını çizen Demircioğlu, kaliteli peynir seçiminin sağlık açısından da önemli olduğunu dile getirdi.