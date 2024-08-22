Esnek çalışma modelinin hangi mesleklerde uygulanacağı ortaya çıktı. Masada 4 formül var

İş kanununda yapılması planlanan değişiklikle birlikte kamuda esnek çalışma modeline geçilmesi hedefleniyor. Ahlat’ta hafta sonu toplanacak Kabinede konun masaya yatırılması bekleniyor.

Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre, esnek çalışma modeli ile ilgili masada 4 formül var. Buna göre çalışmaların; “Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli” başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

Yapılması planlanan düzenlemeye göre, esnek çalışma modeli tüm meslekleri kapsamayacak. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

‘GÜN KISALMAZ, SAAT MASADA’

Yeni dönemde 5 gün olan çalışma gününün 4 güne indirilmesinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ancak çalışma saatlerinin kısabileceği vurgulanıyor. Yapılacak değişiklikle temel amaçlardan birisi de gençlerin çalışma hayatına kazandırılarak, yurt dışına gitme gibi planlarının önüne geçilmesi. Kaynaklar, İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikle; “Özellikle ‘yapay zeka’ konusunda başarılı gençlerin Türkiye’de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak” değerlendirmesinde bulunuyorlar.