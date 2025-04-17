Esneme ölüm getirebilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Esneme, genellikle yorgunluk, sıkılganlık veya oksijen eksikliğiyle ilişkilendirilir. Ancak uzmanlar, sürekli ve kontrol edilemeyen esnemenin ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Uyku apnesi, hipotiroidizm, narkolepsi, hatta bazı nörolojik rahatsızlıklar, bu alışkanlığın altında yatan nedenler arasında yer aldı.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) ve diğer bilimsel çalışmalar, sürekli esnemenin hafife alınmaması gerektiğini ortaya koydu.

Uluslararası uzmanlar, bu durumun doğru teşhis ve tedaviyle ele alınması gerektiğini belirtti.

İşte sürekli esnemenin olası nedenleri, bilimsel dayanakları ve yapılması gerekenler…

ESNEME: VÜCUDUN DOĞAL SİNYALİ Mİ, YOKSA TEHLİKE ÇANI MI?

Esneme, beynin oksijen seviyesini düzenlemesi, vücut ısısını dengelemesi ve karbondioksiti atması için doğal bir mekanizma. Ancak sık ve kontrol edilemeyen esneme, altta yatan sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Journal of Clinical Sleep Medicine’de yayımlanan bir çalışma, gündüz aşırı esneme ve uykululuğun, obstrüktif uyku apnesi (OSA) hastalarının %70’inde görüldüğünü gösterdi.

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrarlayan kesintilere uğraması sonucu oksijen eksikliğine yol açıyor ve bu da sürekli esnemeyi tetikledi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten uyku tıbbı uzmanı Dr. Eric Olson, “Sürekli esneme, uyku apnesinin en yaygın belirtilerinden biri. Bu durum, kalp hastalıkları ve inme riskini artırabilir” dedi.

Tiroid hormonlarının düşük olması, metabolizmayı yavaşlatarak yorgunluk ve esneme gibi semptomlara yol açtı. Thyroid Research’te yayımlanan bir çalışma, hipotiroidizm hastalarının %60’ında gündüz uykululuğu ve aşırı esneme rapor edildiğini belirtti.

İngiltere’deki King’s College London’dan endokrinolog Prof. Dr. Stephanie Baldeweg, “Tiroid fonksiyon bozuklukları, esneme gibi basit görünen belirtilerle kendini gösterebilir. Erken teşhis için tiroid testleri kritik” dedi.

CİDDİ NÖROLOJİK SORUNLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Sürekli esneme, nadir durumlarda nörolojik bozukluklarla da bağlantılı. Narkolepsi, multipl skleroz (MS) veya bazı ilaçların yan etkileri, kontrol edilemeyen esnemeyi tetikleyebilir.

Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, narkolepsi hastalarının %80’inde gündüz aşırı uykululuk ve esneme görüldüğünü, bu durumun sosyal ve iş hayatını ciddi şekilde etkilediğini gösterdi.

ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Emmanuel Mignot, “Narkolepsi, esneme ve ani uyku ataklarıyla kendini gösterir. Bu hastalar genellikle yanlışlıkla tembel veya depresif olarak etiketleniyor” dedi.

Bazı antidepresanlar ve antipsikotikler gibi ilaçlar da esnemeyi artırabilir. Pharmacology Biochemistry and Behavior’da yayımlanan bir makale, seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI) esneme sıklığını artırabileceğini, bunun dopamin ve serotonin dengesizliklerinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Avustralyalı nörolog Dr. Paul Griffin, “İlaç kaynaklı esneme, genellikle doz ayarlaması veya alternatif tedavilerle çözülebilir. Ancak bu durum, doktor kontrolünde değerlendirilmeli” dedi.

ESNEME VE KALP SAĞLIĞI: BEKLENMEDİK BİR BAĞLANTI

Sürekli esneme, dolaylı olarak kalp sağlığıyla da ilişkilendiriliyor. Uyku apnesi, hipertansiyon ve kalp krizi riskini artırırken, esneme bu durumun erken bir belirtisi olabilir.

Circulation’da yayımlanan bir çalışma, uyku apnesi hastalarının %40’ında kardiyovasküler komplikasyonlar geliştiğini gösterdi.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. David Jenkins, “Sürekli esneme, uyku apnesinin bir sonucu olarak oksijen eksikliğini işaret edebilir. Bu, kalp ve damar sağlığı için ciddi bir risk” dedi.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi’nin (AASM) yayımladığı bir bildiri, gündüz uykululuğu ve esnemenin, trafik kazalarından ani ölüm riskine kadar geniş bir yelpazede tehlikeler oluşturabileceğini vurguladı.

Dr. Olson, “Uykululuk ve esneme, bireysel bir sorun olmaktan çıkıp toplumsal bir sağlık tehdidi haline geldi. Özellikle araç kullanırken mikro uykular, hayati risk taşıyor” dedi.

HANGİ TESTLER YAPTIRILMALI?

Uzmanlar, sürekli esnemenin 2-3 haftadan uzun sürmesi durumunda aşağıdaki testlerin yapılmasını önerdi:

Uyku Çalışmaları (Polisomnografi): Uyku apnesi ve narkolepsi gibi durumları teşhis eder. Sleep Medicine Reviews’e göre, polisomnografi, uyku apnesi tanısında %95 doğruluk sağladı.

Tiroid Fonksiyon Testleri (TSH, T3, T4): Hipotiroidizmi tespit etmek için temel testler. Dr. Baldeweg, “TSH testi, yorgunluk ve esneme gibi semptomların nedenini belirlemede ilk adım” dedi.

Tam Kan Sayımı (CBC) ve Ferritin: Anemi veya demir eksikliğini değerlendirir. American Journal of Medicine’e göre, demir eksikliği, yorgunluk ve esnemenin yaygın bir nedeni.

Nörolojik Değerlendirme: MS veya narkolepsi şüphesi varsa, EEG veya beyin MR’ı önerilebilir.

Kan Şekeri ve Elektrolit Testleri: Diyabet veya dehidrasyon gibi metabolik sorunları dışlar.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden uyku araştırmacısı Dr. Emma Derbyshire, “Esneme, genellikle zararsız görünse de, altta yatan ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Doğru testler, teşhisi netleştirir” dedi.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Uzmanlar, sürekli esnemenin altında yatan nedenleri belirlemek ve önlem almak için şu önerilerde bulundu:

Uyku Hijyenine Dikkat Edin: Günde 7-9 saat düzenli uyku, esnemeyi azaltabilir. Karanlık, sessiz bir uyku ortamı oluşturun.

Stresi Yönetin: Kronik stres, yorgunluk ve esnemeyi artırabilir. Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri faydalı.

Sağlıklı Beslenin: Demir, B12 vitamini ve magnezyum açısından zengin gıdalar (ıspanak, kırmızı et, badem) eksiklikleri önler.

Fiziksel Aktivite: Haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz, oksijen dolaşımını iyileştirir.

Doktora Başvurun: Esneme, uykululuk veya konsantrasyon kaybıyla birlikteyse, bir uyku uzmanı veya endokrinoloğa danışın.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten nörolog Dr. Nancy Foldvary-Schaefer, “Sürekli esneme, vücudunuzun size bir şeylerin yanlış gittiğini söylediği bir sinyal. Bu sinyali görmezden gelmek, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

ESNEMENİZİ CİDDİYE ALIN

Sürekli esneme, sadece yorgunluk veya sıkılganlık değil, uyku apnesi, tiroid bozuklukları veya nörolojik sorunlar gibi ciddi durumların habercisi olabilir.

Bilimsel çalışmalar, erken teşhisin hem komplikasyonları önlediğini hem de yaşam kalitesini artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, bu semptomu hafife almadan bir doktora başvurmanın önemini vurguladı.