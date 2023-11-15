Esnerken gözlerimiz neden yaşarır zararı var mıdır?

Esnerken pek çok insanın kolaylıkla gözleri yaşarmaktadır. Esnerken göz yaşarmasının temel sebebi gözlerimizi kısmamız sebep gösterilse de bazı kaynaklar esnerken göz yaşarmasının nedenlerini farklı açıklamış. Peki, esnerken gözlerimiz neden yaşarır zararı var mıdır?

Esnerken gözlerimiz neden yaşarır zararı var mıdır?

Ekşişeyler.com'da yer alan habere göre esnerken göz yaşarması yüzün esneme sırasında gerilerek gözlerin kısılıp kapatılması olarak bilinse de uzmanlar göz yaşarmasının nedenlerini farklı açıklıyor. Peki, esnerken gözlerimiz neden yaşarır zararı var mıdır?

ESNERKEN GÖZ NEDEN YAŞARIR?

Bazı kaynaklar esnerken birçok insanın gözleri yaşarmasının sebebinin, yüzümüzün esnerken gerilip kırışması, gözlerimizi kısıp kapatmamıza bağlı olduğunu söylüyor. Buna göre Ucla Health'de Optimetrisi ve Kontak lens uzmanı olan Vivian Shibayama esnerken göz yaşarmasına ilişkin şunları söylüyor:

"Esnerken gerilme, göz ve çevresindeki baskı, kaşlarınızın altındaki lakrimal bezler üzerinde baskı oluşturuyor ve bu da gözyaşlarınızın daha fazla üretilmesine neden olabiliyor."

Nei'edeki esnerken göz yaşarmasına ilişkin açıklamada ise:

‘’Gözlerin esneme sırasında yaşarması bilimsel olarak "parasempatik sinir sistemi" tarafından düzenlenen bir refleksin sonucudur. Gözyaşlarımızın normalde gözlerimizin iç köşelerindeki küçük kanallardan akıyor. Ancak esneme sırasında yüz kaslarımızı sıkmak, bu kanalları geçici olarak kapatabilir ve gözyaşlarının gözlerimizde normalden biraz daha uzun süre kalmasını sağlayabilir’’

Dr. Massaro-Giordano, "Bu ekstra sıvının gidecek yeri yok" diyor ve gözyaşlarına boğuluyorsun. Sonra, gözlerinizi açtığınızda, fazladan gözyaşları sonraki birkaç göz kırpmada kanalizasyona doğru yol alıyor."

Esnerken gözlerin yaşarması, vücudun doğal bir refleksi olan gözyaşlarının artmasının bir sonucu olabilir.

ESNERKEN GÖZ YAŞARMASININ NEDENLERİ

Gözleri koruma

Esneme sırasında gözlerinizi kapatma eğilimi vardır. Esneme sırasında göz kapakları korneayı (gözün ön yüzeyindeki şeffaf tabaka) korur. Göz kapaklarının bu koruyucu işlevi, esneme sırasında korneanın kurumasını ve tahriş olmasını engeller.

Göz yüzeyi, sürekli olarak nemli ve korunaklı olmalıdır. Gözyaşları bu nemliliği sağlar. Esneme sırasında göz kapakları kapanır ve göz yüzeyini koruma altına alır. Ayrıca, gözyaşları göz yüzeyini temizler ve mikropları uzaklaştırır.

Sinir uyarıları

Esneme, beyin ve sinir sistemi tarafından kontrol edilen bir reflekstir. Bu refleks sırasında bazı sinir uyarıları ortaya çıkar ve bu, gözlerin kapanmasına ve gözyaşlarının artmasına yol açabilir. Bu, gözlerin ani rahatsızlık veya tahriş durumlarında korunmasına yardımcı olur.

İrritasyon

Gözlerin yaşarmasının başka bir nedeni, gözlerdeki tahriş veya kuru gözlerdir. Esneme sırasında göz kapağı hareketleri veya göz yüzeyi tahrişe yol açıyorsa, gözlerin yaşarması bu tahrişi hafifletmeye yardımcı olabilir.

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