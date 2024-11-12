ESOGÜ’den yoğun bakım açıklaması

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi hakkında ulusal basında çıkan haberlere karşı ESOGÜ Hastane yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli basın yayın organlarında Genel Sağlık İş Sendikası beyanı üzerinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Ünitemizi karalayan ve ahlaksızca Yenidoğan Çetesi ile ilişkilendirme iması ile haber yayınlandığı görülmektedir. Hastanemize ait Yenidoğan Ünitemiz, 2-3 ve 4A basamak tesciliyle sadece ilimize değil bölge illerine de hizmet veren ileri teknolojik cihazlarla donatılmış, alanında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri tarafından hem hasta hizmetlerinin hem de uzmanlık eğitimlerinin en iyi şekilde uygulandığı bir yoğun bakım ünitesidir. Mart 2024 tarihinden itibaren yenidoğan bebeklerimizin sağlıklı gelişimlerini tamamlamak, kapsamlı bakım hizmetlerini artırmak ve yetkin personellerimizi daha etkin kullanmak adına İl Sağlık Müdürlüğü izni ve bilgisi dahilinde Yenidoğan Yoğun Bakım 1 Ünitemizdeki 10 yatak için Yenidoğan Yoğun Bakım 2-3 ünitesinde aynı sayıda bebeğe hizmet verecek şekilde düzenlemeye gidilmiştir. Düzenleme sürecinde Hastanemizden il dışına yatak nedeniyle bir bebek sevki olmamıştır. Düzenleme sonrasında da çevre hastane ve illerden bebek hastalarımız Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize kabul edilmiştir. Sevk işlemleri durumunda 112 koordinasyon merkeziyle iletişim halinde süreç gerçekleştirilmiştir. Bebeklerimize daha iyi hizmet vermek adına Yenidoğan Ünitemizde 9 ay önce yapılan düzenlemenin ülke gündeminde olan "yenidoğan çetesi" ile ilişkilendirilmesini ve yalan haber yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur.