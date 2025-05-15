Espanyol - Barcelona maçı öncesi korkunç olay

La Liga'da oynanan Espanyol-Barcelona derbisi öncesinde bir araç taraftarları ezdi. Yaralıların durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

RCDE Stadyumu yakınında meydana gelen olayda beyaz renkli bir araç taraftarların arasına daldı ve taraftarları ezdi.

BARCELONA KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK

Şampiyonluk için Espanyol karşısında galibiyet arayan Barcelona bu maçı kazanırsa şampiyon olacak. 35 hafta sonunda 4 puan farkla lider olan Barcelona, galibiyetle puan farkını 7’ye çıkararak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.