Çocuklar eğleniyor, anne babalar bilinçleniyor

Eskişehir'de bulunan Espark AVM'de kurulan Çocuk Atölyesi'nde çocukların günde üç farklı şekilde yapılan etkinlikler ile el becerileri artırılıyor. 9 Kasım'da başlayan Tatil Atölyesi, 17 Kasım'a kadar çocukları ağırlayacak. Çocuk atölyeleri 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde günde üç seans halinde düzenleniyor. Minik ziyaretçilerin kişisel yeteneklerini keşfetmelerine, hayal güçlerini zenginleştirmeye odaklanan bu atölye aynı zamanda eğlenceli bir öğrenme ortamı sunuyor. Çocuklar; maske, dans eden kedi ve renkli aslan tasarımı ile atölyelere uzman eğitmenler rehberliğinde, katılım sağlıyor.

"MOTOR BECERİLERİ GELİŞTİRMEK ÜZERİNE ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ"

Utila Fortis atölyesi yetkilisi Resim öğretmeni Beyzanur Durusoy, " Bu etkinlik çocukların el becerilerini geliştirmek üzere Espark tarafından finanse edildi. Espark çocuklar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her yaz tatilinde bu etkinlikler düzenleniyor ve çok sayıda çocuk katılım sağlıyor. Bu yıl da etkinlik 3 bölümden oluşuyor. Maske yapma, dans eden kedi oluşturma ve renkli aslan etkinlikleri mevcut. Genellikle yapıştırma gibi motor becerileri geliştirmek üzerine etkinlikler düzenliyoruz. Eğlenceli sanat atölyemize 4 yaş ve üzeri çocuklar katılım sağlıyor. Bu iş birliğinde düzenlenen ilham veren etkinlikler çocukların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ebeveynlere koçluk yapmak üzere Uzman Klinik Psikolog Şule Ulutürk de seminer düzenliyor. Çocuklar burada etkinlik yaparken ebeveynler de bilgilendirme almış oluyor. Etkinliklerin ebeveynlerle de gerçekleşmesi Espark'ın farkı oluyor." şeklinde konuştu.