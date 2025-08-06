ESPN, NFL medya haklarını satın alıyor

Walt Disney’e bağlı ESPN, NFL Network ve diğer medya varlıklarını satın almak için ligle anlaşmaya vardı. Bu işlem karşılığında NFL, ESPN’de yüzde 10 hisse alacak. Analistlerin ve sektör uzmanlarının tahminlerine göre bu payın değeri 2 ila 3 milyar dolar arasında olabilir. Anlaşma, henüz ilgili regülasyon kurumlarının onayına tabi bulunuyor.

Disney CEO’su Robert Iger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugünün duyurusu, dünyanın önde gelen spor medya markası ile Amerika’nın en popüler sporu arasında eşsiz bir deneyim sunmak için önemli bir adım” dedi. ESPN Başkanı Jimmy Pitaro ise, NFL’nin medya varlıklarının ESPN’in erişim gücüyle birleşmesinin futbolseverler için yeni bir çekim merkezi yaratacağını vurguladı.

YENİ DİJİTAL YAYIN PLATFORMU VE YAYIN HAKLARI

Iger, ESPN’in yeni dijital yayın hizmetinin bu ay içinde başlayabileceğini ve aylık abonelik ücretinin 29,99 dolar olacağını belirtti. Bu platform, NFL’nin yanı sıra NBA, WNBA, MLB ve kolej sporlarını da içeren geniş bir spor portföyü sunacak. Ayrıca popüler programlar “SportsCenter” ve “Pardon the Interruption” da platformda yer alacak.

ESPN, NFL Network’ün TV ve dijital yayın haklarını devralacak ve NFL Network, yılda yedi maç yayınına devam edecek. NFL Komisyoneri Roger Goodell, “Bu satış, NFL yayınlarının daha geniş kitlelere yenilikçi yollarla ulaşmasını sağlayacak” dedi. RedZone adlı hizmet ise taraftarlara maç esnasında gol fırsatlarını canlı izleme imkânı sunuyor. NFL, RedZone’u dijital olarak işletmeye ve yayınlamaya devam edecek.

Ayrıca NFL, NFL Films, NFL Podcast Network ve NFL+ gibi bazı medya varlıklarının sahipliğini elinde tutacak.