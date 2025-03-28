Espressolab’a boykot sonrası kampanya başladı: Beltur’da kahve ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab oldu.

Espressolab boykotu yaygınlaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur, kahve severleri sevindirecek iki yeni kampanya başlattı.

Halkımıza yönelik kampanyalarımız, her geçen gün daha da güçlenerek devam edecektir.

Tüm İstanbulluları, sıcak bir karşılama ve eşsiz bir deneyim için

İBB-Beltur Kafe’lere davet ediyoruz☕️ pic.twitter.com/B443BLUj4L — Özgen NAMA (@OzgenNAMA) March 27, 2025

Beltur’dan bir dilim pasta alan filtre kahveden espressoya, latte’den cappuccino’ya kadar dilediği kahveyi ücretsiz alabilecek.

Ayrıca ikinci kahveye yüzde 50 indirim fırsatı sunuluyor.

İki kampanya da 30 Nisan’a kadar tüm Beltur şubelerinde geçerli olacak.