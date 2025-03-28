Espressolab’a boykot sonrası kampanya başladı: Beltur’da kahve ücretsiz olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Espressolab’a boykot sonrası kampanya başladı: Beltur’da kahve ücretsiz olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı ile başlayan boykotta adından en çok söz edilen marka Espressolab oldu. Kahve zinciri için gelen boykot çağrısı sonrası Beltur dikkat çeken kahve kampanyaları başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab oldu.

Espressolab boykotu yaygınlaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur, kahve severleri sevindirecek iki yeni kampanya başlattı.

Beltur’dan bir dilim pasta alan filtre kahveden espressoya, latte’den cappuccino’ya kadar dilediği kahveyi ücretsiz alabilecek.

Ayrıca ikinci kahveye yüzde 50 indirim fırsatı sunuluyor.

İki kampanya da 30 Nisan’a kadar tüm Beltur şubelerinde geçerli olacak.

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