Espressolab'da sandalyeler havada uçuştu! 4 kişi gözaltında

Düzenleme: Kaynak: İHA

Maltepe'de düzenlenen miting sonrası dağılan grup, bölgede bulunan Espressolab'da oturan vatandaşlar ile tartışmaya girdi.

2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Aktarılan bilgilere göre CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting sonrasında dağılan bir grup, Özgür Özel'in boykot listesine aldığı ‘Espressolab'da oturan vatandaşlarla sözlü kavgaya tutuştu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, sandalyeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda taraflar ayrıldı.

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4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sonucunda olaya karıştığı belirlenen E.T.S., A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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