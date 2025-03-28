Espressolab’de Erdoğan sloganı attılar! Özgür Özel boykot çağrısı yapmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab oldu.

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın Espressolab’tan içmeyin” dedi.

Bunun üzerine yurdun dört bir yanındaki Espressolab şubelerinde müşteri azlığı görülmeye başladı.

ESPRESSOLAB ŞUBESİNDE "ERDOĞAN" SLOGANLARI

CHP'nin boykotuna karşı; AKP de Espressolab şubelerine partili gençleri göndermeye başladı. Öte yandan geçen günlerde AKP'li vekillerin ve bazı bakanların Espressolab'de görüntülenmesi gündem olmuştu.

Tartışmaların odağındaki Espressolab'de bir görüntü daha gündem oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir grup gencin bir Espressolab şubesine girip "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attıkları görüldü.

O anlar X'te (Twitter) gündem oldu.