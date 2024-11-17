Esra Bilgiç Katar kırmızı halısında boy gösterdi! Sade tarzıyla adeta herkesi büyüledi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Esra Bilgiç Katar kırmızı halısında boy gösterdi.

Diriliş Ertuğrul, Ramo gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan güzel oyuncu Doha'da gerçekleştirilen Ajyal Film Festivali'ne konuk olan isimler arasındaydı.

Bir süredir Faruk Sabancı ile birlikte aşk yaşayan ünlü isim, Birkan Sokullu ile katıldığı özel etkinlikte Atatürk rozetiyle basın davetinde boy gösterdi.

“ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK GURUR VERİCİ"

Ünlü oyuncu "Herhangi bir yerde bulunmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek her zaman gurur verici" ifadelerini kullandı.

SADE TARZIYLA MEST ETTİ

Geceye ise beyaz bir elbise ile katılan Esra Bilgiç omuzlarını ve göğüs dekoltesini bir şalla kapadı.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, Türk oyuncu ve model. Ankara'da dünyaya gelen Bilgiç, genç yaşta oyunculuk kariyerine adım attı. İlk çıkışını, 2014 yılında "Diriliş: Ertuğrul" dizisinde "Halime Hatun" karakterini canlandırarak yaptı. Bu rol, onu hem Türkiye'de hem de dünya çapında tanınan bir isim haline getirdi.

"Diriliş: Ertuğrul" dışında, "Ramo" gibi projelerde de yer alan oyuncu yeteneklerini farklı karakterlerle geniş bir yelpazede sergilemeyi başardı.