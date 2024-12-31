Esra Bilgiç O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının sahnesinde! Kıyafetiyle geceye damga vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esra Bilgiç O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının sahnesinde! Kıyafetiyle geceye damga vurdu

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Esra Bilgiç, bu sefer de 'O Ses Türkiye' Yılbaşı Özel programıyla gündeme geldi. Siyah, vücuduna tam oturan bir elbise ile geceye katılan Bilgiç, saçı, makyajı ve kıyafetiyle beğeni topladı.

'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo', 'Kanunsuz Topraklar' gibi projelerde yer alan ve son olarak 'Zamanın Kapıları' ile 'Atatürk' filmlerinde rol alan Esra Bilgiç, sadece oyunculuğuyla değil, güzelliği ve kişisel yaşamıyla da sürekli gündemde kalıyor.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Gökhan Töre'den boşandıktan sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Bilgiç'in Faruk Sabancı ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıkmıştı.

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GÖĞÜS DEKOLTELİ SİYAH ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Artık aşklarını saklamayan çift, el ele verdiği pozlarla sosyal medyada boy gösteriyor. Her hareketi adeta bir olay olan Esra Bilgiç, bu kez 'O Ses Türkiye' Yılbaşı sahnesinde göründü. Derin yırtmaçlı, göğüs dekolteli siyah elbisesiyle geceye katılan Bilgiç, takipçilerinden tam puan aldı.

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ÜNLÜ İSME YORUM YAĞDI

Esra Bilgiç, açık saçları, hafif makyajı ve cesur tarzıyla büyük beğeni topladı. Sosyal medyada ünlü isme yapılan yorumlar arasında 'çok güzelsin', 'her hali güzel', 'yine harika görünüyor', 'bu kadına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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