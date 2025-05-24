Esra Bilgiç'in kardeşini gören herkes aynı yorumu yaptı! Ailedeki genetik şakamı?

Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç bu kez ailesiyle gündeme geldi. Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç X'te TT olurken sosyal medyadan beğeni yağdı.

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç, bu kez kardeşi ile gündeme geldi. Bilgiç'i gören herkes aynı yorumu yaptı. Abla-kardeşin beğeni yağdı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Esra Bilgiç ve Ali Bilgiç'e; 'çok yakışıklı', 'fiziği harika', 'ablası kadar iyi', 'ailedeki genetik şaka mı?', 'Esra abla iyi ama kardeşi de olay' gibi yorumlar yapıldı.