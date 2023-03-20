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Esra Bozdemir şampiyon oldu

Megasaray Açık Tekerlekli Sandalye Turnuvası'nda Esra Bozdemir şampiyonluğu kazandı

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 22:58
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Esra Bozdemir zirveye çıktı

Esra Bozdemir şampiyon oldu
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Uluslararası Tenis Federasyonunun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Megasaray Açık Tekerlekli Sandalye Turnuvası, Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım açısından önem taşıyan organizasyonda 14 ülkeden 60 sporcu mücadele etti.

Tek kadınlar finalinde Letonyalı Diana Nikiforova'yı 2-0 yenen Esra Bozdemir, altın madalyanın sahibi oldu.

Quad kategorisinde Ahmet Kaplan ve genç teklerde ise Zeliha Aksak gümüş madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esra Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz ikinci turnuvamda böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Hedefim doğrultusunda ilk adımımı attığım için kendime olan inancım daha da arttı. Bu bir başlangıç, daha iyi işler başaracağıma inancım tam. Bu yolda yanımda olan ve ülkemizde böylesine önemli turnuvaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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