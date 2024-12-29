Esra Dermancıoğlu'nun paylaşımı olay oldu! 2024'e veda edip, 2025'e doğru koştu!

Başarılı oyuncu, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Doksanlar', 'Serçe Sarayı', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Bir Küçük Gün Işığı' gibi önemli yapımlarda rol aldı ve sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, sosyal medyadaki aktifliğiyle de dikkat çekiyor.

DİZİDEN AYRILDI

Geçtiğimiz yıl eylül'de yayınlanmaya başlayan 'Hudutsuz Sevda' dizisinde yer alan Dermancıoğlu, bu diziden ayrılmıştı. Sosyal medya hesabını eğlenceli paylaşımlarla süsleyen oyuncu, yeni bir gönderi ile gündeme geldi.

2024 YILINA VEDA ETTİ

Esra Dermancıoğlu, 2024 yılına veda ederken, yeni yıl olan 2025'e duyduğu heyecanı da bir video ile takipçilerine aktardı. Koştuğu bir videoyu paylaşarak 2024'e elveda dedi.

"BENİMLE KOŞUN" MESAJI

Videoda, "2024 artık bittin, bay bay. Aslında asla kötü geçirmedim, çok güzel geçirdim. Muskat oyunum, harika dizilerim, televizyon, biraz aşk. 2025’e koşuyorum ve inanılmaz olacak. Benimle koşun" diyerek, yeni yıla dair umutlarını ve heyecanını dile getirdi.