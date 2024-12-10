Esra Dermancıoğlu'ndan karnı burnunda paylaşım! Gören herkes neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esra Dermancıoğlu'ndan karnı burnunda paylaşım! Gören herkes neye uğradığını şaşırdı

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Yenge' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu kızına hamileyken çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Esra Dermancıoğlu, kızı Refia'ya hamileyken çektirdiği fotoğrafını yayımlayarak; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" ifadelerini kullandı

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Fatmagül'ün Suçu Ne?, Doksanlar, Sil Baştan, Kirgin Cicekler, Bir Küçük Gün Işığı gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Dermancıoğlu, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

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"BU DA BENİMKİ HERKES AYAĞA KALKSIN"

2003'te kızı Refia'ya hamile olduğu dönemde çektirdiği fotoğrafını yayımlayan Esra Dermancıoğlu; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" dedi.

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