Esra Erol bu kez katıldığı programla gündem oldu! Sözleri olay yarattı

Ünlü sunucu Esra Erol Candaş Tolga Işık'ın YouTube programına konuk oldu. Bir dönem izdivaç programı sunan Erol'a evlenme oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının yükselmesi soruldu.

SÖZLERİ OLAY OLDU

Esra Erol bu soruya; 'Bence insanlar giderek daha fazla bireyselleşiyorlar. Bireyselleşmenin de tehlikeleri var. Herkes kendi içine dönünce, herkes sadece kendi isteklerinden bahsediyor. Kimse, biz kimiz? Biz neyiz? Ne kadarız? Ne yapacağız? Bu evliliği ayakta tutmak için neye ihtiyacımız var? sorusunu sormuyor. Bir uzlaşma kültürünü kaybettik. Eskiden anne babamız bir bardak çayın şekeri için tartışıp "Ya hanım bir börek yap da yiyelim" diyerek barışırlardı. Şimdi kimsenin kimseye tahammülü yok" diyerek yanıt verdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Esra Erol'un soruya verdiği cevap sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İşte sosyal medyadan gelen yorumlar şu şekilde;

'Bilirkişi mi oldu?', 'Sorulacak en son kişi', 'Yaptığı programlar toplumun ahlakını bozuyor' diyen de oldu 'Doğru söylemiş', 'Haklı', 'Kesinlikle doğru' deyip hak verende.