Esra Erol tehdit edilmişti! Cevap geldi: Korkuyor olsaydım bu işi yapmazdım

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Esra Erol tehdit edilmişti! Cevap geldi: Korkuyor olsaydım bu işi yapmazdım

Ünlü Televizyoncu Esra Erol, önceki gece bir mekanda gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Erol, geçtiğimiz gün aldığı tehditler hakkında konuştu. Ünlü sunucu, “Korkuyor olsam bu işi yapmazdım. Bunlar beni yıldırmaz” dedi.

İŞ, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Erkut Terliksiz'in 'Doki Doki' adlı sergisinin açılışında buluştu. Sergiye, Pervin Ersoy, Esra Erol, Fatih-Esra Öztürk, Yasemin Miras, Sinan Engin, Mustafa Aksakallı, Mehmet-Neslihan Torun Kaya, İsmail Özkan ve Dursun Gündoğdu da katıldı.

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“HİÇBİR GÜÇ BU İŞİ YAPMAMA ALIKOYAMAZ”

Etkinliğe giden isimlerden Esra Erol, programında işlediği konu sonrasında sahte bir mehdiyi yakalatmıştı. Ünlü sunucu aldığı tehditle ilgili şunları söyledi:

Canıyla tehdit edilen Esra Erol sessizliğini bozdu! “Uğraşmaya devam edeceğim"Canıyla tehdit edilen Esra Erol sessizliğini bozdu! “Uğraşmaya devam edeceğim"

"Ne ilk, ne son olacak. Korkuyor olsam böyle iş yapmazdım. Bunlar beni yıldırmaz. Sorun olduğu yerlere çomak sokmaya devam edeceğim. Hiçbir güç bu işi yapmama alıkoyamaz."

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