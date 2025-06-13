Esra Erol'da akıl almaz iddia. Ölmüş karısı 'evlen' demiş!

Esra Erol’da programına katılan Yılmaz adlı bir kişinin sözleri herkesi şaşırttı.

Eşinin kaybından 15 gün sonra evlenen adam 'Rahmetli eşimi gömerken benimle konuştu!' dedi. Mezardan kalkıp ölen eşinin kendisiyle konuştuğunu iddia eden Yılmaz sözleri hızla sosyal medyada da yayıldı.

Eşinin vefatından 15 gün sonra evlendiği Yasemin Hanım'ı kayınvalidesinin engellemesi yüzünden göremediğini belirten Yılmaz açıklamalarıyla bir hayli dikkat çekti.

Kayınvalidesi Ayşe'nin de Yılmaz Karana'ya 448 tane çeyrek altın, 3 tane araba ve 1 ev verdiği ortaya çıktı.

'Bağırsak hastasıydı' dediği eşine organik gıda alırken Yasemin'le tanıştığını belirten Yılmaz 'İlk eşim hayattayken 5 yıl başkasıyla birlikteydim' dedi.

Yasemin Hanım'ın babasını rüyasında gördüğünü anlatan Yılmaz Karana 'Babası elimden tutup beni Yasemin'e götürdü. 'Senin evleneceğin kişi bu' dedi. Kendisine 'Evliyim ve çocuğum var. Bu iş olmaz' dedim. Bu dedikten sonra bana bir saat ve bir yüzük verdi. 'Zamanı gelecek, sen bu yüzüğü takacaksın' dedi. Aynı gün Yasemin de aynı rüyayı görmüş' ifadelerini kullandı.

'Mezardan kalktı, yanıma geldi 'Neyle uğraşıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Seni defnediyorum' dedim. 'Benimle işin bitti. Beni bırak buradan çık. Hayatına bak. Gideceksin filancayla evleneceksin' dedi. Yasemin Hanım'ın adını veriyor.' diyen Yılmaz, ölen eşinin fiziken bedenin kefenli şekilde mezarda olduğunu söylerken ruhen yanında kendisiyle konuştuğunu anlattı.