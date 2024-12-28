Esra Erol'da akılalmaz olay! 1 milyon lira kaptırdığı sevgilisi erkek çıktı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay ele alındı. Programa katılan Mehmet isimli kişi üç yıldır düzenli şekilde para gönderdiği kişinin gerçek kimliği ile yüzleşti.

Programa katılan Mehmet beyin 3 yıldır konuştuğu ve adını Zehra olarak tanıdığı kişi erkek çıktı. Programa bağlanan ve gerçek isminin Hamdan olduğu öğrenilen kişinin Mehmet isimli şahısla eşi Zehra Göçmen'in konuştuğunu ve karı koca Mehmet isimli şahsı kandırdıklarını itiraf etti.

Sosyal medya üzerinden tanışarak konuşmaya başladığı Zehra isimli yasak aşkına 1 milyon TL kaptıran Mehmet Bey, Esra Erol'da programına çıkarak yardım istemişti. Öğrendikleri karşısında şoke olan Mehmet Bey'e onu üç yıldır dolandıran Hamdan Göçmen ile de canlı yayında konuştu.

Programa katılan ve mağduriyetini ifade eden Mehmet Bey, "Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. Bekar ve üvey annesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Zamanla benden ufak meblağlarda paralar istedi 3 yıl boyunca sadece telefonda konuştuk. Hiç görüntülü de konuşamadık. 3 yılda 1 milyon liram gitti. Benim evli olduğumu biliyordu. Zehra ve kuzeni beni tehdit etti." dedi.

Canlı yayında telefona bağlanan ve fotoğrafı da yayınlanan Hamdan Göçmen isimli şahıs yaşananları doğrularken Mehmet Bey'in zararını geri ödeceğini de iddia etti.