Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay!

Mehmet bey, sosyal medyadan tanışıp konuşmaya başladığı kişiye tam 1 milyon TL kaptırdı. Esra Erol’un programına çıkarak yardım çağrısında bulundu.

Mehmet ey, canlı yayında öğrendiklerini duyunca hayatının şokunu yaşadı.

OLAY NASIL BAŞLADI

Mehmet bey, sosyal medyada gördüğü 30 yaşında bildiği Zehra isimli vatandaşla görüşmeye başlıyor. Mehmet bey: "Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. Bekar ve üvey annesiyle birlikte yaşadığını söyledi. Zamanla benden ufak meblağlarda paralar istedi."

"3 yıl boyunca sadece telefonda konuştuk. Hiç görüntülü de konuşamadık. 3 yılda 1 milyon liram gitti. Benim evli olduğumu biliyordu. Zehra ve kuzeni beni tehdit etti.

Esra Erol, Mehmet beyin konuştuğu kadının fotoğraflarını canlı yayında yayınladı. Esra Erol, "bu fotoğraftaki kadın bize ulaşarak olayla bir ilgisinin olmadığını ve savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacak" dedi.

Esra Erol, sözlerine devam etti ve herkesi şoka uğratacak o gerçeği açıkladı. Erol "Siz kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Mehmet beyin 3 yıldır Zehra diye yazıştığı kişi aslında erkek." diyerek herkesi hayrete düşürdü.

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Yıllardır yazıştığı kişinin bir erkek olduğunu görünce ayakta durmakta güçlük çeken Mehmet Bey, "Allah senin belanı versin." diyerek yıkıldı. Mehmet Bey, fotoğraftaki kişiyi daha önce birkaç profilde gördüğünü ancak hiç konuşmadığını ifade etti.