Esra Erol'da mide bulandıran skandal: Eşinin uygunsuz teklifini ifşa etti

Esra Erol'da yine mide bulandıran bir olay gündeme geldi. 5 çocuğuyla ortada bırakıldığını ifade eden Meltem (31), 16 yıllık evli olduğu kocası Neşet Emre'nin sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla kaçtığını iddia etti. Genç kadın Esra Erol’un programına katılarak yardım istedi.

SEN CANLI YAYINLARDA…

Meltem, "Ben canlı yayınlara katılıyormuşum. Çocuğumu çektiğim videolardaki nefes sesim için başka biriyle birliktelik yaşadığıma dair şeyler söylüyor" diyen Meltem, "Uyku uyumaz, elinden telefon düşmez. Hep cezaevindeydi ben tek başıma çocuklarıma baktım. 'Sen canlı yayınlarda bir yerlerini açıyorsun' dedi. Arkadaşlarım seni aşağıda bekliyor 200 TL verdiler git in' dedi. Uygunsuz işler teklif ediyor" ifadelerini kullandı.

“HER TARAFI AÇIK BİR KADIN GÖRDÜM”

"Bir gün kavga ettik çıktık evden. Sakinleşince döndüm. Kapı açılmadı. Daha sonra açtı, bir kadın sesi geliyor. Yatak odasına girdim telefondan kadın sesi geliyor. Her tarafı açık bir kadın gördüm. Başka kadınlarla da fotoğraf paylaşıyor. Yanında beni arattı. Benimle dalga geçtiler. Benim 15 yaşımdaki kızımla da dalga geçtiler iddiasında bulundu. Daha sonra ise iddiaların odağındaki eş Neşet Emre yayına telefonla bağlandı.

Sevgilisinin yanında olduğunu kabul etmedi. "Videodaki kadın arkadaşım. Biz Meltem'le ayrıyız" dedi.

Genç kadının anlattıkları hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicilerini şoke ederken, programın sunucusu Esra Erol da ne diyeceğini bilemedi.