Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızı Gamze'nin evli Erdi isimli erkek ile birlikte gittiğini söyleyerek yardım istedi.

Kızının eve dönmesi için günlerdir yayına çıkan anne, dünkü bölümde öfke patlaması yaşadı. Kızı ve kaçtığı Erdi Bey'in tavırlarından rahatsız olan anne, terlikle çocuğuna vurmaya kalkıştı.

HAKARET EDİP ÇAKMAK FIRLATTI

Ailesini terk ederek hem dini nikahlı hem de resmi nikahlı eşleri bulunan Erdi’yle birlikte olan Gamze, canlı yayında annesiyle yüzleşti.

Birlikte TikTok videoları çeken ikiliden Erdi’nin Gamze'ye tehdit ve hakaretler savurduğu bir görüntüsü ortaya çıktı. Videoda Erdi'nin Gamze'ye "Boş yapma, aklını alırım senin" gibi ifadeler kullanarak çakmak fırlattığını gören Esra Erol, "Bir erkek bir kadına böyle davranabilir mi?" diye sordu. Gamze ise bunların kendi aralarındaki tartışmalar olduğunu ve Erdi'nin kötü niyetli olmadığını söylemesi şaşkına çevirdi.

TERLİĞİNİ ÇIKARTIP KIZINI KOVALADI

Karşısında kızı ve Erdi'nin gülerek oturmasından rahatsız olan anne ise öfkeden deliye döndü. Kızının geri dönmeyeceğini duyan anne "Benim böyle bir evladım yok" dedi. Gamze ise annesine "Haydi güle güle" diyerek karşılık verince stüdyo karıştı. Kızının sözleri karşısında öfkeden deliye dönen anne, terliğini çıkartarak Gamze'yi kovalamaya başladı. Annesinden korkan Gamze de stüdyonun arka tarafına kaçtı.