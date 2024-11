Esra Erol'daki avukat Hülya ortaya çıktı! Günlerdir ortada yoktu

Esra Erol'da programında yorumlarıyla yıllardır yer alan avukat Hülya Kuran'ın programda yer almaması seyircileri meraklandırdı.

PROGRAMDAN AYRILIP AYRILMADIĞI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Hülya Kuran'ın yerine kendisi gibi avukat olan eşinin kardeşinin oğlu Ahmet Faruk Kuran katılıyordu. Programdan ayrılıp ayrılmadığı da büyük bir merak konusu olmuştu.

NEDEN YAYINA ÇIKMADIĞI BELLİ OLDU

Esra Erol’a yorumcu olarak katılan Hülya Kuran’ın neden yayına çıkmadığı da belli oldu.

Esra Erol, Kuran'ın Umre ziyaretine gittiğini açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ne güzel bir manevi yolculuktur ruhun en derin köşelerine dokunur. Tavaf ederken, her bir adımda kendini keşfetmek, geçmişin yüklerinden kurtulup yeni bir başlangıca yürümek. Her adımda, her nefeste Allah'a biraz daha yaklaşmak" ifadelerine yer verdi. Esra Erol paylaşımın altına 'Allah kabul etsin' yorumunu yaptı.

HÜLYA KURAN KİMDİR?

Avukat Hülya Kuran Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı. Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Kuran aslen Çanakkaleli.