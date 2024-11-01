Esra Erol'daki avukat Hülya ortaya çıktı! Günlerdir ortada yoktu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Esra Erol'daki avukat Hülya ortaya çıktı! Günlerdir ortada yoktu

Esra Erol'da programında yıllarca yorumculuk yapan avukat Hülya Kuran’ın, programdan ayrılıp ayrılmadığını merak konusu olmuştu. Avukatın nerede olduğu ortaya çıktı.

Esra Erol'da programında yorumlarıyla yıllardır yer alan avukat Hülya Kuran'ın programda yer almaması seyircileri meraklandırdı.

1200xauto-003.webp

PROGRAMDAN AYRILIP AYRILMADIĞI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Hülya Kuran'ın yerine kendisi gibi avukat olan eşinin kardeşinin oğlu Ahmet Faruk Kuran katılıyordu. Programdan ayrılıp ayrılmadığı da büyük bir merak konusu olmuştu.

9-004.webp

NEDEN YAYINA ÇIKMADIĞI BELLİ OLDU

Esra Erol’a yorumcu olarak katılan Hülya Kuran’ın neden yayına çıkmadığı da belli oldu.

Esra Erol, Kuran'ın Umre ziyaretine gittiğini açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ne güzel bir manevi yolculuktur ruhun en derin köşelerine dokunur. Tavaf ederken, her bir adımda kendini keşfetmek, geçmişin yüklerinden kurtulup yeni bir başlangıca yürümek. Her adımda, her nefeste Allah'a biraz daha yaklaşmak" ifadelerine yer verdi. Esra Erol paylaşımın altına 'Allah kabul etsin' yorumunu yaptı.

-001.webp

HÜLYA KURAN KİMDİR?

Avukat Hülya Kuran Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı. Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Kuran aslen Çanakkaleli.

Son Haberler
Erdek’te yola çıkan at kazaya sebep oldu!
Erdek’te yola çıkan at kazaya sebep oldu!
İçme suyu hattı patladı, otomobil içine düştü
İçme suyu hattı patladı, otomobil içine düştü
Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin 25 yaşındaki genç hakeminde! Sırtındaki yük çok büyük
Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin 25 yaşındaki genç hakeminde! Sırtındaki yük çok büyük
Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu
Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu
Uçağın kargo bölümüne saklanan kaçak yolcu pilotları alarma geçirdi
Uçağın kargo bölümüne saklanan kaçak yolcu pilotları alarma geçirdi