Esra Erol'dan Batuhan Karacakaya'ya: Bir dönem Sırlar Dünyası'nda oynayan ünlü isimler...

İzleyicilerden gelen mektuplar ile yaşanmış olayları işleyen dizi, yayınlandığı yıllarda adından sıklıkla söz ettirmişti. Öyle ki diğer kanallar, projenin reytinglerinden etkilenip benzer yapımlar hazırlamışlardı. Fakat Sırlar Dünyası'nın izleyicilerden gördüğü aynı ilgiyi görememişlerdi. Gelin, Sırlar Dünyası'nın kariyerleri için kilit bir başlangıç noktası olduğu birkaç oyuncuyu inceleyelim.

BATUHAN KARACAKAYA

Türk dizi tarihinin en önemli dizileri arasında gösterilen Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol alan ve geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasına katılan Batuhan Karacakaya, Sırlar Dünyası'nda yer alan oyunculardan birisi. Oyunculuk kariyerine henüz çok küçük yaşlarda adım atan Karacakaya, Sırlar Dünyası dizisinin kadrosunda da yer almış.

ESRA EROL

Televizyon programlarında sunuculuğu ile dikkat çeken Esra Erol da Sırlar Dünyası dizisinde rol alan isimlerden birisi.

MURAT CEMCİR

Komedi dizi ve filmlerinin önemli ismi Murat Cemcir de Sırlar Dünyası dizisinde yer almış. Ahmet Kural ile yolları kesişmeden önce pek çok yapımda yer alan Cemcir, Sırlar Dünyası ve Beşinci Boyut gibi yapımlarda boy göstermiş. Komedi yapımlarında görmeye alışık olduğumuz Murat Cemcir'in bu kadroda yer alması oldukça şaşırtıcı...

CANSU DEMİRCİ

Sinem Kobal'ın başrolünü oynadığı Selena dizisi ile ün kazanan Cansu Demirci de Sırlar Dünyası dizisinin kadrosuna yer almış. Oyunculuk kariyeri için önemli bir yere sahip olan dizi, henüz küçük yaşta olmasına rağmen Demirci için önemli bir projeymiş.

ASLIHAN GÜNER

Şefkat Tepe, Kuzey Yıldızı gibi dizilerin kadrosunda yer alan Aslıhan Güner de oyunculuk kariyerine Sırlar Dünyası ile başlamış.

ASLI ORCAN KARADAYI

Kurt Seyit ve Şura, Medcezir gibi dizilerde karşımıza çıkan ve bu yapımlarda kendini gösteren Aslı Orcan Karadayı da oyunculuk kariyerine Sırlar Dünyası dizisi ile başlamış.