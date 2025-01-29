Esra Erol’la katılmıştı! Sokakta ölü bulunan Veysel'in otopsi raporu şoke etti

Düzenleme: Kaynak: ATV
Esra Erol’la katılmıştı! Sokakta ölü bulunan Veysel'in otopsi raporu şoke etti

Geçtiğimiz yıl eşini terk edip başka bir kadınla evlenen Veysel Yorulmaz’ın cansız bedeni sokak ortasında bulunmuştu. Adli tıp raporu aylar sonra ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Esra Erol’un programına katılan Betül, eşi Veysel'in Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğunu ve dini nikah yaparak evlendiğini ileri sürmüştü. Bu iddialar daha sonra Veysel ile Özge’nin ortaya çıkmasıyla doğrulanmıştı.

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SOKAKTA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Bir yıl sonra ise Veysel, Özge'yle yaşadığı yerde evinin yakınındaki bir sokakta ölü bulunmuştu. Erol, "Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" demişti.

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ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir Veysel Yorulmaz'ın adli tıp raporunu bekleyen Esra Erol, şüpheli ölüm olarak işlediği Veysel'in ölüm nedenini açıkladı.

"Özge ve Veysel gece saat 1-2 arasında İbrahim ve sevgilisi Kübra'nın evine geliyorlar. Gelirken bir taksiye biniyorlar ve bu taksiciyi dolandırıyorlar. Ardından eve giriş yapıyorlar. Sonra gece Kübra ve Özge evden ayrılıyor. İbrahim ve Veysel evde kalıyor. Evin içinde Veysel fenalaşıyor. Kendine getirmeye çalışıyorlar. Sonra da Veysel'i o halde sokağa gönderiyorlar." dedi.

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Erol "Raporda Veysel'in yüksek dozda yasaklı madde sonucu vefat ettiği anlaşılmıştır. Ölüm sebebi yasaklı maddedir" ifadelerini kullandı.

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