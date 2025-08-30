Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol evlendi! Güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisiyle nişanlanan Eda Erol, iki gün önce kına gecesini gerçekleştirmişti. Erol o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte sosyal medyadan tebrik mesajı yağdı.
GÜZELLİĞİYLE GÖRENLERİ MEST ETTİ
Davullu zurnalı gelin alma eşliğinde boy gösteren Eda Erol, güzelliğiyle de görenleri adeta mest ederken, Esra Erol'un, kardeşiyle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
İŞTE DÜĞÜNDEN İLK KARELER!
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen düğünle Esra Erol'un kız kardeşi pilot nişanlısı Ekrem Karaçyır'la dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününe ünlü isimler adeta akın etti.