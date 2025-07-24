Esra Erol’un oğlu İdris Ali'nin son hali şaşırttı! Görenler tek bir yorumda birleşti

ATV’de reyting rekorları kıran “Esra Erol’da” programıyla geniş kitlelerce sevilen ünlü sunucu Esra Erol, iş hayatının aksine özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

Ancak Erol, zaman zaman ailesiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Erol, son olarak büyük oğlu İdris Ali’nin doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.

Başarılı sunucu Erol, büyük oğlu İdris Ali’nin 15. yaşını sosyal medya hesabından takipçileriyle kutladı.

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Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve yorum-beğeni yağmuruna tutuldu. İdris Ali’nin son halini gören takipçiler, babası Ali Özbir’e olan benzerliğine vurgu yaptı.

Yorumlarda en çok öne çıkan ifadeler “Tıpkı babası” ve “Babasının kopyası” oldu.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, Türk televizyon sunucusu, yapımcı ve medya kişiliğidir. 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde doğmuştur. Beş kız kardeşin üçüncüsü olan Erol, aslen Sinoplu bir ailenin çocuğudur.

Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Esra Erol, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Kariyerine 2000’li yılların başında yerel televizyon kanallarında başlayan Erol, asıl çıkışını 2007 yılında Flash TV’de sunduğu “Desti İzdivaç” programıyla yapmıştır.

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Ardından Star TV’de “Esra Erol’la İzdivaç” programıyla geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir. 2010 yılında ATV’ye transfer olan Erol, burada “Esra Erol’da” programıyla gündüz kuşağında reyting rekorları kırmıştır.

Program, evlilik ve aile sorunlarına odaklanan formatıyla uzun yıllar ekranlarda kalmış ve Türkiye’de gündüz kuşağı programlarının öncülerinden biri olmuştur.

Esra Erol, samimi sunumu, empatik yaklaşımı ve sosyal sorunlara duyarlılığıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Esra Erol, 2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile evlenmiştir. Çiftin, İdris Ali (2011) ve Ömer Erol (2016) adında iki oğlu bulunmaktadır.

Erol, sosyal medya hesabından zaman zaman ailesiyle ilgili paylaşımlar yaparak takipçileriyle bağ kurmaktadır.

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Esra Erol, televizyonculuğun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.

Özellikle kayıp kişilerin bulunması ve ailelerin birleştirilmesi gibi konularda programında farkındalık yaratmıştır.

Ayrıca, “Esra Erol’da” programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım kampanyaları düzenlemesiyle de bilinir.

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