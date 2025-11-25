Öfkeli tavırlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündeme gelen Cemile fenomen olmuştu. Eşi tarafından evden atıldığını öne sürerek 2024 yılında Esra Erol’un programına başvuran Cemile, eşi ile canlı yayında yüzleşmiş ikili boşanma kararı almıştı. Son olarak Hayrettin’in sunduğu Kaos Show programına konuk olan Cemile son haliyle şaşırttı.

DEĞİŞİMİ OLAY YARATTI

Uzun bir süredir ekranlardan uzakta bir hayat süren Cemile Hayrettin’in sunduğu Kaos Show programına konuk oldu.

Programdan yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Başörtüsünü çıkaran ve tarzıyla dikkat çeken Cemile'nin değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.