Esra Ezmeci meslektaşına Türkiye'deki en büyük cinsel problemi anlattı

YouTube'da Bana Göre kanalına konuk olan Esra Ezmeci, meslektaşı Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Programda sevgiyi çok göremediğini söylediği çocukluğundan, epilepsi nöbetleri nedeniyle hatırlamadığı anılarından, bir savaşçı olarak büyüdüğünden bahseden Ezmeci neden bu kadar cinsellikle ilgili soruları paylaştığını da anlattı.

Uzman Klinik PsikologGökhan Çınar'ın "Neden bu kadar cinsellik paylaşıyorsun?" diye sordu. Esra Ezmeci şöyle yanıtladı:

"Cinselliği herkese sorabilecekleri çok alan yok. Cinsellik hala bizim ülkemizde tabu. Bana en çok cinsellik soruları geliyor, o yüzden cinsellik soruları ön plana çıkıyor. Cinsel terapiyle ilgili çok fazla eğitim aldım."

Esra Ezmeci Türkiye'deki en büyük cinsel problemi de anlattı. Ezmeci, "Kadınlarda orgazm problemi ve vajinusmus problemi çok fazla var. İnanılmaz bir vajinusmus var" dedi.

Erkekler için ise en büyük cinsel problemin erken boşalma olduğunu söyledi ve "Küçük yaşlarda çok fazla mastürbasyon yapıldığı için oluyor" dedi.

Gökhan Çınar, "Baskı da ayıp da yasaklı tuttuğumuz her şey uygunsuz bir şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

Esra Ezmeci kendisine gelen sorular arasında ”Transfetişizm, oğluyla uyuyan anne, başkasından hamile olan kadın soruları var” sözleriyle de şaşırttı.