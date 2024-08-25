Esra Ezmeci'yi şoke eden itiraf. Kocası ilişki sırasında 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağırıyormuş

Esra Ezmeci'yi şoke eden itiraf

Beyaz TV'de gündüz kuşağında yayınlanan "Yeni Baştan" isimli programa telefonla katılan bir kadının şikayeti damgasını vurdu.

Kadın, programı sunan Esra Ezmeci'ye şikayetini "Kocam ilişki sırasında 'Şampiyon Fenerbahçe' diye bağırıyor" diyerek anlattı.

Esra Ezmeci'yi ve izleyicileri şaşkına çeviren kadın şunları söyledi:

"Beş yıllık evliyim ve bir çocuğum var. Ancak eşimle cinsellik sırasında bir sorun yaşıyorum. Kocam, tam o sırada ‘Şampiyon Fenerbahçe’ diye bağırıyor ve bu benim tüm konsantrasyonumu bozuyor. Defalarca söylememe rağmen bu alışkanlığından vazgeçmedi.”

Kısa süren şaşkınlığını atlatan Esra Ezmeci ise bağlanan kadına şu tavsiyede bulundu:

"Bazı erkeklerde bu tür takıntısal durumlar olabilir. Bu, eşinizin bir rahatlama yöntemi olabilir. Yapılacak en iyi şey, bu alışkanlığın yerine yeni bir şey koymaktır.”

