Esra Yıldız Kahraman'dan damga vuran hareket! Tayvanlı rakibini 'XX' işaretiyle protesto etti

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 57 kilo kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting karşısında mağlup olmasına rağmen, daha önce garantilediği bronz madalyanın sahibi oldu. Paris'te düzenlenen müsabakalarda Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Kahraman'ın 5-0'lık skorla yenilmesi finale yükselme şansını elinden alsa da, olimpiyatlar tarihindeki yerini bronz madalya ile taçlandırdı.

Karşılaşma sonrası görüşlerini paylaşan Esra Yıldız Kahraman, "Tabii ki de hedefim şampiyonluktu. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Talihsizlikler de biraz beni buldu. Dün biraz rahatsızlandım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Tabii ki de daha iyi olabilirdi, daha iyi performans gösterebilirdim. Rakibim de bir numaralı seribaşı zaten, iyi bir rakip. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Nasibimizde bronz madalya varmış. Tabii ki bu yolun sonu değil.

2028'te Los Angeles var. Şu an yine büyüyerek gidiyorum. Tokyo'da çeyrek finalde yenildim. Burada bronz madalya kazandım. Los Angeles'ta da inşallah altın madalya kazanırım diyorum. Daha yolun sonu değil, yola devam. Beni destekleyen, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

OLİMPİYATLARA DAMGA VURAN HAREKET

Türk boksörün, maçın ardından yaptığı "X" işareti, cinsiyet kimliği konusunda tartışma yaratan boksörler Imane Khelif ve Lin Yu-Ting'e bir atıfta bulunduğu yorumlandı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar boks finalinde mücadele edecek olan Khelif ve Yu-Ting'in, yapılan testler sonucunda XY kromozomları taşıdıkları belirlendi.

Her iki sporcu da, geçtiğimiz yıl Yeni Delhi'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından diskalifiye edildi, IBA'nın bu hafta gerçekleştirdiği basın toplantısında ise cinsiyet testleri nedeniyle yarışmalara katılmalarının uygun olmadığı açıklandı.

'XX' İŞARETİNİN ANLAMI NEDİR?

İnsan hücreleri, 23 kromozom çifti içerir ve toplamda 46 kromozoma ev sahipliği yapar. Bu kromozomların 22 çifti hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunan otozomal kromozomlardır. Cinsiyet kromozomları ise, kadınlarda 46,XX ve erkeklerde 46,XY olarak ifade edilen son çifti oluşturur. Spor dünyasında, kadınlar kategorisinde yarışan ve XY kromozom yapısına sahip sporcular, X işareti ile tanımlandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi. Müsabaka sonrası gerçekleştirdiği paylaşımda Bakan Osman Aşkın Bak, Kahraman'ın "X" işreti yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Üçüncüsü! Harika mücadele ettin Esra, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.