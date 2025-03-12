Esrarengiz ölüm! Evinin önünde kanlar içerisinde bulundu

Bursa'da 34 yaşındaki 2 çocuk babası adam evin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Komşularının kanlar içinde gördüğü kişi, olay yerinde hayatını kaybederken, haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Adalet Sokak'tan gelen sesler üzerine çevredekiler dışarı çıktı.

Komşuları, Asım Uğur'u kanlar içinde evinin önünde yerde görünce 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuk babası Asım Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlandı.

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Asım Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olduğu öğrenildi.

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Polis ekiplerince tahkikat başlatılan olayın kesin sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek.

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