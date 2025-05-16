‘Eşref Rüya’ 5 haftadır dijitalde zirvede

Dijital platformlarda 5-11 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde Arjantin tarihinin en yüksek bütçeli dizisi olan ‘Sonsuzluk Yolcusu’ (The Eternaut) zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ise, platformun Almanya yapımı orijinal filmi ‘Dokunulmazlık’ (Exterritorial) bir basamak artışla liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’ liderlik serisini 5 haftaya çıkardı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünde olduğu dizi, Çarşamba günleri televizyon reytinglerinde de ilk sırada yer alıyor. Film kategorisinde, aksiyon türündeki ‘Tin Soldier’, platformdaki ilk haftasında ilk sıraya yerleşti.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ sezon finali bölümüyle tekrardan liderliğe yükseldi. Film kategorisindeyse, platformun Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’lı orijinal filmi ‘Kalender Pide’, liderlik serisini sürdürdü.

Buika ve Kibariye’den yeni şarkı sürprizi

İspanya’dan Latin rüzgârları estiren Grammy ödüllü sanatçı Buika ile Türkiye’nin arabesk sahnesine damgasını vuran ikon isim Kibariye’yi yeni şarkılar, düetler ve konser serileri bir araya getirdi.

Buika, sözleri ve müziği kendisine ait olan yepyeni şarkısı ‘Tu Bandera’yı Kibariye ile seslendirdi. İspanyol-Türkçe sözleri ve özgün düzenlemesiyle şarkı, iki ülkenin ve coğrafyanın izlerini taşıyor.

BKM etiketiyle yayınlanan şarkının ardından ikili, 20 Mayıs’ta Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde, 22 Mayıs’ta İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda, 23 Mayıs’ta Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 26 Mayıs’ta ise Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

Aşkım Kapışmak turneye hazırlanıyor

Kendine has üslubu ve etkileyici sahne performansıyla izleyicileri büyüleyen davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, uzun bir turneye hazırlanıyor.

8 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak olan Kapışmak, gösteride ilişkiler, aşk, erkekler ve neden hep yanlış insanları seçtiğimiz gibi konuları masaya yatıracak.

Sadece sahnede değil, dijital dünyada da fırtınalar estiren Aşkım Kapışmak’ın Instagram hesabı, Türkiye rekoru kırarak dünya genelinde en çok görüntülenen sayfalar arasında yer alıyor.