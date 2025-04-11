‘Eşref Rüya’ dengeleri değiştirecek

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’, Çarşamba gününün dengelerini değiştireceğe benziyor. İlk 2 bölümü Ramazan ayına denk gelen dizi, 3. bölümüyle ‘Yarışta bende varım’ mesajını çok net verdi. Dizi, önceki gün yayınlanan 3. bölümde Total’de aldığı 5.35 reytingle 3., AB’de aldığı 6.24 reytingle 1. ve ABC1’de aldığı 6.32 reytingle yine 1. oldu.

Bölümler ilerledikçe reytinglerinde bariz bir artış görülen ‘Eşref Rüya’, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy (Eşref) ve Demet Özdemir’in (Nisan) yer aldığı dizi, sosyal medyanın da en çok konuştuğu yapımlar arasında bulunuyor. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in uyumunu beğendim. Enerjileri ekran başındaki izleyiciye de yansıdı ki, alının reytingler ortada. İkiliyi bir arada izlemek keyif veriyor.

Son haftalarda başarısını yukarılara taşıyan ‘Sahipsizler’, yıllardır ekranda olan ‘Kuruluş Osman’, sezon başından bu yana istikrarlı gidişini sürdüren ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ ve sevilen yarışma programı ‘Survivor’ gibi güçlü yapımların arasına ‘Eşref Rüya’nın da dahil olmasıyla reyting savaşları iyice kızıştı. Bakalım, ilerleyen günlerde neler olacak? Takipteyim.

‘Saykoterapi’, prömiyerini İstanbul’da yapacak

Tolga Karaçelik’in yeni filmi ‘Saykoterapi: BirSeri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi’, Türkiye prömiyerini 44. İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

Festivalde ‘Altın Lale’ için yerli ve yabancı yapımlarla yarışacak olan film, 13 Nisan’da Atlas Sineması’nda, 14 Nisan’da Kadıköy Sineması’nda, 18 Nisan’da ise Nişantaşı City’s Cinewam’da sinemaseverlerle buluşacak. Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi ‘Saykoterapi’nin başrollerini, dünyaca ünlü yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro paylaşıyor.

Çekimleri New York’ta gerçekleşen film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazar ile ona gündüzleri evliliği; geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin tesadüfi ve tuhaf arkadaşlığını anlatıyor.

Alper Erözer’den 70’ler esintili şarkı

Alper Erözer, yeni şarkısı ‘Gelme İstesen de’yi Futuryhthm etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Alper Erözer imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Kaan Pars ile Aytaç Özalp yapmış. Şarkıya Mario Sanchez ve Fatih Tandoğan’ın yönetmenliğinde hoş da bir klip çekilmiş. Duygusal bir şarkı olan ‘Gelme İstesen de’, indie, alternative ve bedroom pop türlerinin etkileyici bir birleşimi olarak karşımıza çıkıyor.

70’lerin efsanevi müziğinden ilham alarak Pink Floyd, The Doors ve Led Zeppelin gibi dünya çapındaki devlerden etkilenen Alper Erözer, bu klasik sesleri kendi modern tarzı ve yenilikçi fikirleriyle harmanlamış. Keyifle dinledim.