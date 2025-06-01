‘Eşref Rüya’ dijitalde liderliği bırakmıyor

Dijital platformlarda 19 -26 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, sinemalarda 41 bin seyirci tarafından izlenen ‘Oflu Hoca 4’ platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’da televizyon kategorisinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı ‘Eşref Rüya’, önceki haftalarda olduğu gibi yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Dizi, yayına girdiği platformda tam 7 haftadır liderliği bırakmıyor. Film kategorisindeyse, Jason Statham’lı aksiyon filmi ‘Ağır İşçi’ (A Working Man) liderliğini sürdürdü.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde Kore yapımı ‘Nine Puzzles’ açılışını zirvede gerçekleştirdi. Film kategorisinde ise, platformun orijinal yerli filmi ‘Kalender Pide’ liderlik serisini üç haftaya çıkardı.

Ters lalelerle aşk fermanı yazdı

Ressam Sultan Adler, İstanbul Lale Müzesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Uluslararası 2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı’ sergisinde İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

Lalenin sanat tarihindeki izlerini büyüleyici eserlerle yeniden yorumlayan sergide, uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren, dünya müzelerinde eserleri yer alan Sultan Adler’in ‘Aşk Mektubu’ başlıklı yeni serisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ters lalelerle aşk fermanı yazan sanatçı, çiçek motifleriyle yeni bir aşk mesajını iletiyor ve efsane aşklara gönderme yapıyor. Leyla’dan Mecnun’a, Ferhat’tan Şirin’e olan aşk fermanları, Lale Müzesi’nde sanatseverleri bekliyor.

Sergide 10 eseri yer alan sanatçının müzenin girişinde sergilenen el boyama ‘Lale Kız’ heykelleri büyük ilgi görüyor. Sergi, Emirgan’daki Lale Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Ümit Yaşar’ı ‘Birileri Kandırmış’

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Ümit Yaşar, yeni şarkısı ‘Birileri Kandırmış’ı 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Yunus Bülbül’e ait şarkının düzenlemesini Alper Atakan yapmış. Esere Kemal Bağbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Aşkın ve aldatılmışlığın yarattığı duygusal fırtına, Ümit Yaşar’ın güçlü yorumuyla derinlemesine aktarılıyor.

Arabesk müzik motifleri ile günümüz sound’larının başarılı bir harmanı olan şarkı, sözleri olduğu kadar müziğiyle de dinleyenlerin kalbine dokunmayı hedefliyor. Keyifle dinledim.