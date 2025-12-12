Dijital platformlarda 1-7 Aralık haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Stranger Things’, final niteliği taşıyan 5. sezonuyla liderliğini korudu. Film kategorisinde, Ümit Ünal’ın son filmi ‘Evcilik’ platformdaki açılışını birinci sırada gerçekleştirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ilk sıra bu hafta da değişmedi. Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’lu, haftanın en çok izlenen dizilerinden biri olan ‘Eşref Rüya’, platformdaki liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde, Hande Erçel ve Metin Akdülger’li orijinal yapım İki Dünya Bir Dilek, üçüncü haftasında da zirveyi bırakmadı.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun orijinal yapımı ‘Sekizinci Aile’, ikinci haftasında da zirvede yer aldı. Film kategorisinde, dünya çapında büyük gişe başarısı elde eden Lilo & Stiç (Lilo & Stitch) platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

‘Don Kişot Balesi’nin prömiyeri yapıldı

Balenin, müziğin, renklerin ve genç enerjinin göz kamaştırıcı buluşması İstanbul Genç Bale Topluluğu, kuruluşunun ikinci yılında ‘Don Kişot Balesi’nin prömiyerini gerçekleştirdi.

Miguel de Cervantes’in aynı ismi taşıyan romanından bale sahnesine aktarılan, yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan, Minkus’un enerjik ve sevilen müzikleriyle sahnelenen yeni Don Kişot prodüksiyonu sanatseverlerden büyük alkış aldı. Genç dansçıları özgüven ve sanatsal olgunlukla profesyonel sahneye taşımayı amaçlayan İstanbul Genç Bale Topluluğu, kuruluşunun ikinci yılında da hedefine ulaşma yolunda dinamik bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bu yeni Don Kişot, yalnızca klasik bale tekniğinin bir vitrinini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir eğitim projesi olarak da öne çıkıyor.

Sokak Sanatçıları Festivali’ne büyük ilgi

Bu yıl ilk kez düzenlenen Sokak Sanatçıları Festivali ile 500’den fazla sokak sanatçısının belge sınavı, 3 günlük bir şenliğe dönüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festival, müzikten jonglörlüğe, sokak tiyatrosundan resme, sihirbazlıktan karikatüre birçok farklı alandan sanatçıyı 3.500 İstanbulluyla Müze Gazhane’de buluşturdu. Türkiye’de ilk kez bu kapsamda gerçekleştirilen Sokak Sanatçıları Festivali’nde, sokak sanatçılarının sınav performansları halka açık olarak gerçekleştirildi.

İstanbul’un canlı sokak kültürünü yansıtan rengârenk program kapsamında performansların yanı sıra konserler, söyleşiler ve atölyeler de yoğun ilgi gördü.