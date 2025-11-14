3-9 Kasım haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Gupi’ bir basamak yükselerek zirveye yerleşti. Film kategorisinde, platformun Guillermo del Toro imzalı orijinal filmi ‘Frankenstein’ açılışını birinci sırada gerçekleştirerek haftanın en çok izlenen filmi oldu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde lider değişmedi. Çarşamba akşamları Kanal D’de ekranlara gelen ‘Eşref Rüya’, platformdaki liderlik serisini sürdürdü. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li dizi, yayınlandığı haftadan bu yana her yeni bölümüyle dijitale âdeta ambargo koydu. Film kategorisinde, platformun orijinal yapımı ‘Dehşet Bey’ üçüncü haftasında da zirvedeki yerini korudu.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Ben Leman’ bu haftayı da zirvede tamamladı. Film kategorisinde, 28 Kasım’da vizyona girecek olan ‘Hayvanlar Şehri’ liderliği bırakmadı.

Demir Demirkan’ın ‘İki Yürek Bir Ömür’ü

Demir Demirkan, edebiyat ve müziği bir araya getirdiği projesinin 4. şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan ‘İki Yürek Bir Ömür’, sanatçının ‘Zamanda Saklı’ adlı romanından ilhamla hazırladığı albümün yeni şarkısı olarak müzikseverlerle buluştu. Sözleri, müziği ve düzenlemesi Demir Demirkan’a ait şarkı, romanın iki ana karakteri arasındaki duygusal bağı anlatırken söz ve müziğindeki romantik atmosferi güçlü bir anlatımla pekiştiriyor. Şarkıya İmre Haydaroğlu tarafından yapay zekâ teknolojisi kullanılarak bir de klip hazırlanmış.

Kısa film estetiğinde kurgulanan klip, ‘Zamanda Saklı’ romanının dünyasını görsel olarak yeniden yorumluyor ve hikâyeyi sinematik bir anlatımla dinleyiciye aktarıyor.

Türk filmleri, ‘Altın Piramit’ için yarışacak

Bu yıl da sinemanın evrensel etkisini ve kültürler arası diyaloğun önemini vurgulayarak dünyanın dört bir yanından seçkin yapımları, sanatçıları ve sinemaseverleri ağırlayacak olan 46. Kahire Uluslararası Film Festivali başladı.

Türkiye’nin konuk ülke olarak yer aldığı festivalin uluslararası jüri başkanlığını üstlenen dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan, açılış töreninde büyük bir ilgi ile karşılandı. 21 Kasım’da sona erecek festivalde, Alireza Khatami’nin yazıp yönettiği ‘Öldürdüğümüz Şeyler’ ile Şeyhmus Altun tarafından çekilen ‘Aldığımız Nefes’ adlı uzun metrajlı filmi, festivalin uluslararası yarışma bölümünde Türkiye’yi temsil edecek.

Ayrıca festivalin Turkish Spotlight bölümünde ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’, ‘Kanto’, ‘Bildiğin Gibi Değil’ ile ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ filmlerinin gösterimleri yapılacak. Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, ‘Ahlat Ağacı’ ve ‘Uzak’ filmleri festivalin Retrospective bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.