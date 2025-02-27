‘Eşref Rüya’ dizisi gün sayıyor

Yılın en merak edilen işlerinden birisi olan ‘Eşref Rüya’(Kanal D) ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i buluşturan ve geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı görücüye çıkan dizinin son olarak tablo gibi bir afişi yayınlandı.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı Tims&B imzalı ‘Eşref Rüya’da ayrıca, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper rol alıyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören ve yayın için gün sayan dizi, adını bilmediği bir aşkın esiri olan genç bir adamın hikâyesini konu ediyor. Çağatay Ulusoy, dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken Demet Özdemir ise, Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ebru Gündeş’ten ‘Duygularım’ sürprizi

Ebru Gündeş, yeni cover şarkısı ‘Duygularım’ı Blue Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Doğu Kılıç’a ait olan bir Azer Bülbül klasiği şarkının düzenlemesini Ceyhun Çelikten yapmış. Şarkı, aşk ve ayrılık acısını anlatıyor. Hazır yeri gelmişken bir konuya da değinmek istiyorum. Ebru Gündeş’in geçen yıl çıkardığı ‘Aşığım Hâla’ albümünde ve bu şarkıdaki yorumunda, sesindeki ufak değişimi kimler fark etti? Gündeş’in daha önceki şarkılarıyla yukarıda bahsettiğim albüm ve şarkıyı dikkatli bir şekilde dinleyenler, benim dikkatimi çeken o farkı göreceklerdir.

Ebru Gündeş, ‘Duygularım’ı şahane okumuş. Keyifle dinledim.

‘Kuğunun Şarkısı’, ACU’da yankılandı

Rus edebiyatının en önemli isimlerinden Anton Çehov’un yazdığı ‘Kuğunun Şarkısı’ oyunu, Acıbadem Üniversitesi’nin ACU Drama Öğrenci Kulübü tarafından yürütülen ‘Perde Kampüste Açılıyor’ projesi kapsamında ACU Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu.

Altuğ Hasözbek’in çevirdiği, Murat Muslu’nun hem yönettiği hem de Caner Erkan ile birlikte rol aldığı oyun; yaşlı ve yalnız bir aktörün geçmişiyle yüzleşmesini, hayatını sorgulamasını, pişmanlıklarına ve aradan geçen onca yıla rağmen hala hayatta en iyi yaptığı şeye, aktörlüğe tutunmaya çalışmasını anlatıyor.

‘Perde Kampüste Açılıyor’ projesi kapsamında her ay bir yetişkin ve bir çocuk oyunu sahnelenecek. Bu çerçevede 2 Mart Pazar günü yine ACU Sahnesi’nde ‘Küçük Kara Balık’ adlı çocuk oyununun ilk gösterimi gerçekleştirilecek.