Dijital platformlarda 1-7 Aralık haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde “Stranger Things”, final niteliği taşıyan 5. sezonuyla liderliğini korudu.

Film kategorisinde Ümit Ünal’ın son filmi “Evcilik”, platformdaki açılışını birinci sırada gerçekleştirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ilk sıra bu hafta da değişmedi.

Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan, Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’lu, haftanın en çok izlenen dizilerinden biri olan “Eşref Rüya”, platformdaki liderlik serisini sürdürdü.

Film kategorisinde Hande Erçel ve Metin Akdülger’li orijinal yapım “İki Dünya Bir Dilek”, üçüncü haftasında da zirveyi bırakmadı.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun orijinal yapımı “Sekizinci Aile”, ikinci haftasında da zirvede yer aldı.

Film kategorisinde dünya çapında büyük gişe başarısı elde eden Lilo & Stiç (Lilo & Stitch), platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

EŞREF RÜYA DİZİSİ HAKKINDA

Eşref Rüya, 2025 yılının en çok konuşulan ve izlenen Türk dizilerinden biri. Tims&B Productions yapımı, aksiyon ve dram türündeki bu dizi, Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in ilk kez başrolü paylaştığı, aşk, ihanet, güç mücadeleleri ve suç dünyasının iç içe geçtiği etkileyici bir hikaye sunuyor.

KONUSU

Eşref Tek (Çağatay Ulusoy), çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği bir kızı yıllarca ararken, yetim kalmanın yalnızlığıyla suç dünyasına adım atar. Zamanla "Yetimler"adlı güçlü yeraltı örgütünün lideri olur. Güç, para ve servete sahip olsa da içindeki huzur arayışı hiç bitmez.

Bir gün karşısına çıkan idealist müzisyen Nisan (Demet Özdemir), hayatını altüst eder. Eşref, farkında olmadan yıllardır aradığı "Rüya"yı bulduğunu sanırken, Nisan'ın polis muhbiri olabileceği gerçeğiyle yüzleşir. Aşk, ihanet ve suç dünyasının karanlığı arasında sıkışan Eşref'in hikayesi, izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

BAŞLICA OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Çağatay Ulusoy – Eşref Tek (Güçlü mafya lideri, yalnız ve aşık adam)

Demet Özdemir – Nisan Akyol (İdealist müzisyen, masumiyetin simgesi)

Necip Memili – Gürdal Bozok (Eşref'in sağ kolu, "Deli Gürdal")

Büşra Develi – Komiser Çiğdem Serim (Yetimler örgütünün peşinde)

Ahmet Rıfat Şungar – Faruk Sezeri (Ekibin entelektüel üyesi)

Görkem Sevindik – Kadir Yanık (Eşref'in örgütten rakibi)

Tolga Tekin – Müslüm Çermik

Macit Koper – Yakup Karaşan (Yakup Baba, örgütün direği)

Diğer önemli isimler: Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Volkan Uygun, Feriha Eyüboğlu.

Dizi, 2025'te Google'da Türkiye'de en çok aranan dizi oldu ve rekor izlenme rakamlarına ulaştı. Şu anda 2. sezon devam ediyor (en son 25. bölüm 10 Aralık 2025'te yayınlandı).