‘Eşref Rüya’ gövde gösterisi yaptı

Kanal D’de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan ‘Eşref Rüya’, reytinglerde âdeta gövde gösterisi yaptı.

Sezona iddialı bir giriş yapan dizi, tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) birinci olurken Total’de 7.59, AB’de 6.43 ve ABC1’de 8.09 reyting aldı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı ‘Eşref Rüya’nın, ‘Sahipsizler’ (Star TV), ‘MasterChef Türkiye’ (TV8), Şampiyonlar Ligi (TRT 1) maçları ve bir de çok izlenen gündüz kuşağı programları (Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da) karşısında böylesi başarılı bir grafik çizmesi, takdiri fazlasıyla hak ediyor. Mevcut programlara bir de ‘Kuruluş Orhan’ (atv) eklenecek. NOW TV ve Show TV’nin de aynı gün yayına başlayacak dizileri elbette olacak. Kıran kıran bir reyting mücadelesi izleyeceğimizin sinyalleri verildi.

‘Eşref Rüya’, sadece aldığı reytingle değil; oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor. Bakalım, ilerleyen haftalarda neler olacak?

Ankara’nın en iyi sesleri bir arada

Türkiye’nin en hareketli ve coşkulu ezgileri tek bir albümde buluştu. ‘Yüzde Yüz Ankara’ albümü, toplamda 10 yepyeni Ankara havasıyla müzik dünyasına damga vuracak.

Her biri farklı 9 sanatçının birbirinden farklı yorumlarıyla hazırlanan bu özel albüm; düğünlerin, kutlamaların ve eğlencelerin vazgeçilmezi olacağa benziyor. Albüm, geleneksel Anadolu düğünlerinden modern kutlamalara, coşkulu ritimleri ve eğlenceli sözleriyle dinleyenleri etkisi altına alacak. Neşeli, manidar ve esprili sözleriyle dikkat çeken çalışma, Anadolu’nun keyif dolu ezgileri ile dinleyenleri pistlere davet edecek.

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan albümde Hüseyin Kağıt, Mustafa Taş, Yaşar Yanık (Çubuklu Yaşar), Yılmaz Yıldız, Engincan Tabakçıoğlu, Kadir Elbeği, Seda Kara, Cem Arslan (Çubuklu Cem), Hakan Türkmen, Ayhan Polatkan eşsiz yorumlarıyla yer alıyor.

‘Bir Baba Hamlet’, 6. kez ‘Dalya’ diyecek

Baba Sahne’nin bol ödüllü muhteşem komedisi ‘Bir Baba Hamlet’, 600. oyunuyla 1 Ekim Çarşamba akşamı saat 21.00’de Harbiye’de binlerce tiyatroseverle buluşmaya hazırlanıyor.

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın birlikte rol aldığı oyun, Shakespeare’in başyapıtı ‘Hamlet’i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye taşıyor.

İlk kez sahnelendiği 2017’den bu yana yurt içinde ve yurt dışında gittiği tüm şehirlerde büyük ilgiyle karşılanan oyun, bugüne kadar onlarca şehirde yüzbinlerce tiyatroseverle buluştu. İlk sezonlarda Şevket Çoruh’un Murat Akkoyunlu ile birlikte rol aldığı oyunda daha sonra bayrağı Günay Karacaoğlu devraldı. 2025 yılının başından beri ise Çoruh’a sahnede İlker Ayrık eşlik ediyor.