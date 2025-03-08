Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Eşref Rüya’nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 19 Mart Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Çağatay Ulusoy (Eşref) ve Demet Özdemir’in (Nisan) başrollerinde olduğu dizi, adını bilmediği bir aşkın esiri olan genç bir adamın hikâyesini konu ediyor.

Peki, ‘Eşref Rüya’ reytinglerde ne yapar? 6 sezondur ekranda olan ‘Kuruluş Osman’ (atv), istikrarlı bir gidişatı olan ‘Leyla… Hayat… Aşk… Adalet…’ (NOW TV), aldığı reytingler ile rakiplerine meydan okuyan ‘Sahipsizler’ (Star TV) ve her ne kadar istenilen sonucu alamasa da belli bir izleyici kitlesi olan ‘Survivor’ (TV8) gibi güçlü rakipleri karşısında nasıl bir sonuç alır? Açıkçası, sonucu en az sizin kadar bende heyecanla bekliyorum. Bana göre, bu dizi için en ideal yayın günü Salı idi. Reytingi bol olsun. Bu arada ‘Sandık Kokusu’ (Show TV) 19 Mart’ta 50. bölümüyle final yapacağı için yukarıdaki listeye onun için dâhil etmedim.

Tesadüfün böylesi, bu olsa gerek. Demet Özdemir’in son iki dizisi ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ (TV8) ve ‘Adım Farah’ (NOW TV) da Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşmuştu. ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ 43. bölümde; ‘Adım Farah’ ise 27. bölümde final yapmıştı.

‘Dişil Gücün Özü’ sergisi açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak kadın sanatçıların güçlü ve özgün anlatımlarını sanatseverlerle buluşturan ‘Dişil Gücün Özü’ sergisi, Ziba Art Gallery’de açıldı.

Sergide; Pınar Tuba Biçmen, Alev Özas, Anahita Ghazanfari, Bahar Kocaman, Ceylan Mutlu, Deniz Köse, Nesli Türk, Nevin Keskin, Özge Tezgör, Pelin Aktan, Reyhun Jabbari ve Zahra Soltani’den oluşan 12 kadın sanatçı, eserleriyle dişil enerjiyi, kadın kimliğini ve toplumsal dönüşümdeki rollerini keşfe çıkıyor. Kadınların sanattaki gücünü ve yaratıcılığını vurgulayan sergi, hem bireysel hem de kolektif deneyimleri görünür kılmayı amaçlıyor. Seçki, kadın perspektifinden derin ve etkileyici bir deneyim sunuyor. ‘Dişil Gücün Özü’, sanat aracılığıyla kadınların varoluşunu, direncini ve içsel güçlerini kutlayan bir platform oluştururken aynı zamanda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Sergi, 12 Nisan’a kadar Nişantaşı’ndaki Ziba Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.

Okan Kurt yaza fit girecek

Oyuncular ve şarkıcılar, son dönemde sağlıklı yaşama ve spora merak sardı.

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, yaza fit girmek için kolları sıvadı. Kurt, soluğu birçok ünlü ismin tercihi olan 2019 Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası şampiyonu Batuhan Kuru’nun Beykoz’daki salonunda aldı.

Okan Kurt, günde 2 saat Batuhan Kuru ile özel antrenman yapıyor.