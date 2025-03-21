‘Eşref Rüya’ reytinglere nasıl başladı?

"Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Eşref Rüya’, önceki akşam ekrana yolculuğuna başladı. Dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 3.71 reytingle 7., AB’de aldığı 3.44 reytingle 5. ve ABC1’de aldığı 4.61 reytingle 4. sırada yer aldı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünde olduğu ‘Eşref Rüya’, o kadar tanıtım çalışması yapılmasına rağmen beklentilerin altında bir reyting alarak sezona pek iyi başlamasa da ilerleyen günlerde akıbetini hep birlikte göreceğiz. ‘Sahipsizler’in günden güne artan performansının reytinglere yansıması, ‘Kuruluş Osman’ın (atv) belli bir izleyici kitlesini elinde tutması, ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’in (NOW TV) sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizmesi sonucu çetin bir reyting mücadelesinin olduğunu görmek mümkün. ‘Sandık Kokusu’nun (Show TV) ekranlara veda etmesi, aynı gün yayınlanan ‘Annem Ankara’ (Kanal D) hakkında final kararı alınıp final tarihinin başka güne çekilmesi, daha dizinin finali yayınlanmadan apar topar yerine ‘Eşref Rüya’yı izleyicisiyle buluşturmak, pek hoş bir hareket değil. Seyirci bunu görüyor.

Peki, ‘Eşref Rüya’ doğru günde mi izleyicisiyle buluştu? Başından beri hep söyledim, yine söylüyorum. Dizinin yayın günü tercihi yanlıştı. Bu dizi için en ideal gün, Pazar’dı.

Deniz Işın’a Almanya’dan ödül

Deniz Işın, Almanya Türkiye Film Festivali’nde Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği ‘Evcilik’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Filmde başrolleri Nejat İşler, Fatih Artman ve Öykü Karayel ile paylaşan Deniz Işın, güçlü oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Kariyerinde önemli bir yere sahip olan bu ödülle başarısını bir kez daha kanıtlayan Deniz Işın, sanat kariyerine emin adımlarla devam ederken ‘Evcilik’ filmiyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Dram ve gerilim türündeki film, Ege sahillerinde yer alan ‘Evcilik’ adlı bir otelde geçiyor ve izleyiciyi sürükleyici bir hikâyenin içine çekiyor.

Fatma Turgut’tan ‘Yok Dönüş Geri’

Türk Rock Müziği’nin en güçlü kadın seslerinden Fatma Turgut, yeni şarkısı ‘Yok Dönüş Geri’yi Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Ozan Ünlü’ye ait şarkının düzenlemesini Ozan Tügen yapmış. Etkileyici sözleriyle dikkat çeken şarkı, geri dönüşü olmayan bir yolculuğu anlatıyor.

Fatma Turgut, kendine özgü yorumuyla yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.