Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da "Çido" akımı hızla yayılıyor. Eşref'in belalısı ve takıntılı eski sevgilisi Çiğdem Komiser karakteriyle yıldızlaşan Büşra Develi'ye hayranları artık "Çido" diye hitap ediyor.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 1

Sosyal medyada tüm paylaşımlar #Çido etiketiyle dolup taşıyor. Geçen haftaki bölümde Çido ile Kadir'in beklenmedik yakınlaşmasının etkileri hâlâ sürüyor.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 2

İkili arasındaki suç ortaklığının ötesinde bir aşkın filizlenmesi, Eşref ve Nisan hayranlarını endişelendiriyor.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 3

HEM ÜRKÜTÜYOR HEM GÜLDÜRÜYOR

Çarşamba akşamları reytingleri domine eden Eşref Rüya, özgün hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle izleyiciyi büyülüyor.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 4

Dizinin en fenomen isimlerinden Çiğdem Komiser, nam-ı diğer Çido, saf kötü yanına rağmen tepkileri ve replikleriyle mizah katıyor.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 5

Son bölümde Kadir'i öperek hem onu hem izleyicileri şoke eden Çido'nun, ikili ilişkisinin nereye evrileceği ve Eşref-Nisan aşkına etkisi büyük merak uyandırıyor.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 6

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 7

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, Türk dizi ve sinema oyuncusu olarak tanınan başarılı bir sanatçıdır. 25 Ağustos 1993 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 8

Çocukluğunun bir kısmını İzmit'te geçirdikten sonra ailesiyle Antalya'ya taşınmış ve orta-lise eğitimini burada tamamlandı.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 9

Oyunculuk hayaliyle İstanbul'a yerleşen Develi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girmiş ancak yoğun projeler nedeniyle eğitimini dondurdu.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 10

Kariyerine 2015'te Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Selin rolüyle adım atan Develi, aynı yıl İlyas Yalçıntaş'ın "İncir" şarkı klibinde yer aldı.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 11

Ardından Tatlı İntikam, Fi (Bilge rolü), Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Eleni), Akıncı (Nergis) gibi dizilerde ve Ayla, Arada, Hadi Be Oğlum, Karakomik Filmler 2 gibi filmlerde rol aldı.

Eşref Rüya'da 'Çido' akımı başladı: Büşra Develi fenomen oldu! - Resim : 12

Güncel olarak Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da Çiğdem Komiser (nam-ı diğer "Çido") karakterini canlandırmakta ve bu rolüyle büyük beğeni topluyor.

Büşra Develi gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendiBüşra Develi gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendiMagazin
‘Eşref Rüya’ durdurulamıyor: Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy zirvede!‘Eşref Rüya’ durdurulamıyor: Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy zirvede!Magazin
Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi bakın kim çıktı!Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisi bakın kim çıktı!Magazin