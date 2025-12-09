Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, senaryosu ve oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Ebru Aytemur, güçlü performansı ve ekran karizmasıyla dizinin en parlak yıldızlarından biri haline gelirken, izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI BÜYANGIN GİBİ AŞK

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Eşref Rüya’da Necip Memili’nin hayat verdiği çapkın ‘Deli Gürdal’ ile Ebru Aytemur’un canlandırdığı takıntılı, savaşçı ve bir o kadar da sevgi dolu avukat Gonca arasındaki fırtınalı ilişki, her bölüm sosyal medyayı sallıyor.

‘GERÇEK HAYATTA KİMSE DAYANAMAZ’

Gürdal’ın çapkınlıklarına bile tahammül edebilen, öfkeden köpürse de aşkı için direnen Gonca, sosyal medyada “Sabır taşı Gonca”, “Gerçek hayatta kimse dayanamaz”, “İki deli bir araya gelmemeliydi” yorumlarıyla trend oluyor. Kavga edip barışmaları, barışır barışmaz yeniden kapışmaları izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gonca’nın Gürdal’a asla boyun eğmeyen ama onsuz da yapamayan hali hem merak hem derin bir sempati yaratıyor.

‘HEMEN EĞLENMEYE BAŞLIYORUZ’

Bu tutkulu ve çatışmalı aşkı muhteşem bir uyumla oynayan Ebru Aytemur, partneri Necip Memili ile kimyalarından şöyle söz ediyor: “Necip Memili çok başarılı bir oyuncu. Biz ikimiz prova alınırken bile eğlenmeye başlıyoruz.”

GONCA HAMİLELİĞİNİ AÇIKLAYACAK MI?

Geçen bölümde yine ateşli bir tartışma yaşayan çift, izleyiciyi şoke etti. Gonca tam hamile olduğunu söyleyecekken kavga patlak verdi. Gürdal-Gonca cephesinde sular durulacak mı, Gonca bebeği açıklayabilecek mi, herkes bunu merak ediyor.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni sürprizleriyle bu çarşamba akşamı Kanal D’de!