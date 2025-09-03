Eşref Rüya'da flaş ayrılık! Yeni sezon daha başlamadan...

Eşref Rüya’nın ne zaman başlayacağı merak edilirken şaşırtan bir ayrılık haberi gündeme düştü.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı dizide Afra karakterine hayat veren genç oyuncu Ebrar Karabakan, projeden ayrılma kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karabakan’ın ayrılığı dizinin yeni sezonunun ilk bölümlerinde gerçekleşecek.

Eşref Rüya, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz sezon reytinglerde büyük başarı elde etmişti. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, Ebrar Karabakan’ın ayrılığı dizinin gidişatını nasıl etkileyecek merak konusu oldu.

EBRAR KARABAKAN KİMDİR?

Ebrar Karabakan 2006, İstanbul doğumlu. Yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ebrar Karabakan, Benim Güzel Ailem, Karadut gibi dizilerde rol aldı.