Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı

Kaynak: Akşam
Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı

Çağatay Ulusoy’un tekrar televizyon ekranlarına döndüğü Kanal D’nin beğeni ile izlenen dizi Eşref Rüya’nın yeni sezonunda kritik bir gelişme yaşandı.

Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un partner olarak yer aldığı Eşref Rüya dizisi ilk sezonu ile izleyiciyi ekrana kitlemeyi başarmıştı.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve hareketli senaryosu diziyi sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri haline getirdi.

Yeni sezonda hikayenin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, kritik bir gelişme yaşandı.

99.jpg

Akşam'ın haberine göre; Eşref Rüya'da Kör Seyfo karakterine hayat veren sanatçı Sefa Zengin, ikinci sezonda dizide olmayacak. Kör Seyfo karakteri, hikayesi bittiği için Eşref Rüya dizisine veda edecek.

Son Haberler
Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar
Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar
Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım
Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım
Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı
Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı
Silahlar patladı gece yarısı ortalık karıştı
Silahlar patladı gece yarısı ortalık karıştı
Yeni atamalar Resmi Gazete’de
Yeni atamalar Resmi Gazete’de