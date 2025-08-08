Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı

Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un partner olarak yer aldığı Eşref Rüya dizisi ilk sezonu ile izleyiciyi ekrana kitlemeyi başarmıştı.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve hareketli senaryosu diziyi sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri haline getirdi.

Yeni sezonda hikayenin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, kritik bir gelişme yaşandı.

Akşam'ın haberine göre; Eşref Rüya'da Kör Seyfo karakterine hayat veren sanatçı Sefa Zengin, ikinci sezonda dizide olmayacak. Kör Seyfo karakteri, hikayesi bittiği için Eşref Rüya dizisine veda edecek.

